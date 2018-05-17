《經濟通通訊社１７日專訊》立法會今日就譴責鄭松泰的議案辯論，動議以３９票贊成，２
５票反對，未獲三分之二在席議員贊成，議案未獲通過，鄭松泰得以保住議席。
民主派普遍認同鄭松泰的行為不當，但認為褫奪其議席的懲罰不合乎比例，認為他「罪不致
死」，因此不支持動議；建制派則認為鄭松泰侮辱國旗區旗是行為不當，而他對自己的行為亦毫
無悔意，應予以譴責。（ｃｗ）（ｚｚ）
17/05/2018 17:34
【香港政情】立法會譴責鄭松泰議案不獲通過，鄭逃過被ＤＱ
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會今日就譴責鄭松泰的議案辯論，動議以３９票贊成，２
５票反對，未獲三分之二在席議員贊成，議案未獲通過，鄭松泰得以保住議席。
民主派普遍認同鄭松泰的行為不當，但認為褫奪其議席的懲罰不合乎比例，認為他「罪不致
死」，因此不支持動議；建制派則認為鄭松泰侮辱國旗區旗是行為不當，而他對自己的行為亦毫
無悔意，應予以譴責。（ｃｗ）（ｚｚ）
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