【香港政情】立法會譴責鄭松泰議案不獲通過，鄭逃過被ＤＱ

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會今日就譴責鄭松泰的議案辯論，動議以３９票贊成，２

５票反對，未獲三分之二在席議員贊成，議案未獲通過，鄭松泰得以保住議席。

民主派普遍認同鄭松泰的行為不當，但認為褫奪其議席的懲罰不合乎比例，認為他「罪不致

死」，因此不支持動議；建制派則認為鄭松泰侮辱國旗區旗是行為不當，而他對自己的行為亦毫

無悔意，應予以譴責。（ｃｗ）（ｚｚ）

