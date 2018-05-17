《經濟通通訊社１７日專訊》立法會譴責鄭松泰的動議未獲通過，鄭松泰得以保住議席。立
法會譴責鄭松泰的調查委員會主席梁美芬表示，委員會已預計動議不會通過，只是盡力呈現清晰
的立場和交待給公眾。
她指，現時的譴責動議只有兩個選擇，一是譴責，然後褫奪議員議席；或是不譴責。而委員
會在今次事件中認為必須有清晰態度，要予以譴責。她提出，希望議事規則委員會可商討譴責處
罰是否可以有更多選擇，如罰款、公開道歉等，而非現時的零和狀態。 （ｃｗ）（ｚｚ）
17/05/2018 18:25
【香港政情】梁美芬望議事規則委員會探討譴責處罰有否更多選擇
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會譴責鄭松泰的動議未獲通過，鄭松泰得以保住議席。立
法會譴責鄭松泰的調查委員會主席梁美芬表示，委員會已預計動議不會通過，只是盡力呈現清晰
的立場和交待給公眾。
她指，現時的譴責動議只有兩個選擇，一是譴責，然後褫奪議員議席；或是不譴責。而委員
會在今次事件中認為必須有清晰態度，要予以譴責。她提出，希望議事規則委員會可商討譴責處
罰是否可以有更多選擇，如罰款、公開道歉等，而非現時的零和狀態。 （ｃｗ）（ｚｚ）
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