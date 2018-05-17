  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2018 08:53

【上海專電】滬租盤供給持續增，房屋租賃指數７個月連跌１﹒８％

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》上海市房屋租賃指數辦公室表示，今年４月，
上海房屋租賃指數連續第七個月下跌至１９０４點，７個月以來跌幅達１﹒８％。
　　市場分析指，上海住宅租金水平持續下跌，是因為２０１６年以來一系列調控政策出台，住
宅銷售市場變冷，業權持有人紛紛由售轉租，大幅增加市場租賃房源供給，導致租金出現下滑壓
力；另外，在市政府引導下，長租公寓湧現上海，亦衝擊住宅租賃市場，導致住宅租金出現下行

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態17/05/2018
朝不滿美韓軍演 威脅退出「特金會」
生財有道17/05/2018
【後李嘉誠時代】拆解政經格局 商業王國新變化
FOCUS16/05/2018
【FOCUS】朝官媒警告三思「特金會」命運 恩恩心理測試侵侵
FOCUS16/05/2018
【FOCUS】美債息近7年高 VS 港樓呎價望3萬
中國故事16/05/2018
業務符國策 客戶為龍頭 克來機電後勁十足
板塊分析16/05/2018
全民健身 消費升級 體育用品股開波
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】【DIVA Channel x Le French GourMay】賞 Sky 726 浪漫雙人晚餐

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN