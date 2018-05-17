《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》上海市房屋租賃指數辦公室表示，今年４月，
上海房屋租賃指數連續第七個月下跌至１９０４點，７個月以來跌幅達１﹒８％。
市場分析指，上海住宅租金水平持續下跌，是因為２０１６年以來一系列調控政策出台，住
宅銷售市場變冷，業權持有人紛紛由售轉租，大幅增加市場租賃房源供給，導致租金出現下滑壓
力；另外，在市政府引導下，長租公寓湧現上海，亦衝擊住宅租賃市場，導致住宅租金出現下行
。
17/05/2018 08:53
【上海專電】滬租盤供給持續增，房屋租賃指數７個月連跌１﹒８％
《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》上海市房屋租賃指數辦公室表示，今年４月，
上海房屋租賃指數連續第七個月下跌至１９０４點，７個月以來跌幅達１﹒８％。
市場分析指，上海住宅租金水平持續下跌，是因為２０１６年以來一系列調控政策出台，住
宅銷售市場變冷，業權持有人紛紛由售轉租，大幅增加市場租賃房源供給，導致租金出現下滑壓
力；另外，在市政府引導下，長租公寓湧現上海，亦衝擊住宅租賃市場，導致住宅租金出現下行
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