【上海專電】上海先進製造產業國際競爭力指數上升

《經濟通通訊社記者楊英傑１７日上海專電》上海昨日（１６日）舉行２０１７年上海重點

產業國際競爭力報告系列發布會暨研討會（先進製造業專場），上海市商務委及上海社會科學院

現場發布，去年上海電子信息製造業、高端裝備製造業和新能源汽車產業上的國際競爭力指數分

別為１４９、１２２﹒１４和１０９﹒７７，分別同比上升４﹒２％、０﹒５７％和８﹒１％，

總體上繼續保持較強的國際競爭力。

報告指，上海電子信息產品製造業在國際上繼續保持較強的整體優勢，雖然市場佔有份額略

降，但由於價格優勢和品質優勢的上升，使得海外市場需求依然強勁，進而推動表現上升，其中

處理器、控制器、存儲器和硬盤驅動器等產品佔全行業產品出口比重上升幅度最為明顯，使得價

值鏈提升指數在三年間由１３３上升至１４９。而在行業驅動增長方面，由於營商成本相對較高

，導致整體產業資本收益率和產業集中度相對下滑，使得行業驅動增長指數由２０１５年的

１１７下降至了２０１７年的１１１，影響了行業整體競爭力水平。

高端裝備製造業方面，報告認為其在保持較強競爭優勢的同時發展穩定，國際市場佔有率和

出口的增長率快速提升，惟行業成長速度、盈利能力和生產效率拖累了總體競爭力的提升。

新能源汽車產業方面，報告指滬出口佔全球同類產品出口比重達到０﹒０３％，出口競爭力

首次增強，但在產業集中度、新能源汽車佔比和新能源車型數量佔比方面仍處於較低水平。

