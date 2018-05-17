【貿易開戰】報道指美對華關稅料生效，劉鶴樂觀認為可達貿易協議

《經濟通通訊社１７日專訊》據外電報道，美國參議院財政委員會主席Ｈａｔｃｈ在會晤劉

鶴後表示，預計對華關稅將會生效，因中國不太可能迅速解決知識產權問題。眾議員Ｂｒａｄｙ

則稱劉鶴致力於解決貿易不平衡問題。報道又稱，劉鶴樂觀認為中美可以達成貿易協議。

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今日將會見美國財長努欽、貿易代表

Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ和商務部長羅斯。據悉，敵視中國的白宮貿易顧問納瓦羅

無緣對華貿易談判。（ｌｃ）

