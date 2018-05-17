《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７９，較上個交易日升６
６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２８點，報６﹒３６５８，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒３６８６。（ｌｃ）
17/05/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期升２８點，報６﹒３６５８
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７９，較上個交易日升６
６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２８點，報６﹒３６５８，上個交易日即期匯
率收盤報６﹒３６８６。（ｌｃ）
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