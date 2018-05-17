【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１５點子，報６﹒３６７１

《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６７１，

較上個交易日４時３０分收盤價小升１５點子。全日在６﹒３６９２至６﹒３５５１之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５７點子，報６﹒３５６３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３６７９，較上個交易日升６６點子。（ｌｃ）

