《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元１４天期逆回購中標利率持平，為
２﹒７％。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ｌｃ）
17/05/2018 09:52
【人行放水】人行５００億逆回購利率持平，淨投放３００億
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元１４天期逆回購中標利率持平，為
２﹒７％。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ｌｃ）
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