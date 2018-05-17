《經濟通通訊社１７日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）公布，４月人民幣實際有效匯率指數
升０﹒３％，至１２６﹒２４，３月修正後為降１﹒３６％。
至於人民幣名義有效匯率指數繼續向上，４月升０﹒９１％至１２３﹒０９，為連續第四個
月上升，３月修正後為升０﹒１１％。
今年實際有效匯率累計升３﹒８４％，名義有效匯率則累計漲４﹒４８％。（ｋｌ）
17/05/2018 16:48
【聚焦人幣】ＢＩＳ：４月人幣實際有效匯率轉升，今年累升近４％
《經濟通通訊社１７日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）公布，４月人民幣實際有效匯率指數
升０﹒３％，至１２６﹒２４，３月修正後為降１﹒３６％。
至於人民幣名義有效匯率指數繼續向上，４月升０﹒９１％至１２３﹒０９，為連續第四個
月上升，３月修正後為升０﹒１１％。
今年實際有效匯率累計升３﹒８４％，名義有效匯率則累計漲４﹒４８％。（ｋｌ）
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