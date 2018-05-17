【貿易開戰】瑞銀：中美關係走向新常態，服務貿易成中國另一武器

《經濟通通訊社１７日專訊》瑞銀財富管理投資總監及首席中國經濟學家胡一帆及瑞銀財富

管理全球首席經濟學家Ｐａｕｌ Ｄｏｎｏｖａｎ發表報告表示，中美貿易衝突很可能是一場持

續數年的長期戰，其間好消息和壞消息將輪番上陣，也就是邊打邊談，直到美國被逼回到談判桌

。



＊關注２２日中美貿易交戰，服務貿易將成中國另一「武器」＊



下一個重要觀察日期是５月２２日。美國將在這天決定對進口商品加徵關稅的具體數字。雖

然不認為美國將對５００億美元的中國出口商品全面徵收２５％的關稅，但小規模層面上（比如

１００－３００億美元）還是有可能的。中國將針鋒相對，從進口名單中挑選出相同金額的美國

商品並同樣徵收２５％的關稅，尤其是大豆。這可能導致兩敗俱傷。美國選民，尤其是農場企業

主，在首輪較量中最受打擊。

報告認為，除商品貿易外，中國還有一項「武器」是美國對中國的服務貿易，２０１７年美

國在這方面的順差高達４００億美元。２０１７年，美國出口至中國的旅遊和教育（２６２億美

元）、電影和音樂等智慧財產權產品（７４億美元）以及金融服務（２８億美元）等都在考慮範

圍之內。最終，資本項目下的中國官方持有的美元計價債券（約２兆美元）也會被考慮。



＊中美關係正在走向「新常態」＊



報告又指，中美關係正在走向所謂的「新常態」。其本質不僅是貿易赤字與匯率方面的爭端

，更關乎遊戲規則、市場開放以及智慧財產權等問題。這場爭端遠不止於直接經濟利益，還包括

雙方在價值觀、國家治理以及地緣政治等方面的分歧。這也是關於中國增長模式的爭論，包括國

內經濟增長奇跡以及對外積極擴張等。

日益崛起的中國正在重塑全球秩序，對美國主導的既有經濟、金融和政治結構構成挑戰。轉

型通常都會持續多年，中美兩大經濟體之間的較量亦如此。中國將繼續推進經濟與金融改革、市

場開放、智慧財產權保護並擴大進口，同時也會為反擊關稅壁壘及其他限制措施做好準備。

（ｂｉ）

