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17/05/2018 16:09

【貿易開戰】瑞銀：中美關係走向新常態，服務貿易成中國另一武器

　　《經濟通通訊社１７日專訊》瑞銀財富管理投資總監及首席中國經濟學家胡一帆及瑞銀財富
管理全球首席經濟學家Ｐａｕｌ　Ｄｏｎｏｖａｎ發表報告表示，中美貿易衝突很可能是一場持
續數年的長期戰，其間好消息和壞消息將輪番上陣，也就是邊打邊談，直到美國被逼回到談判桌


＊關注２２日中美貿易交戰，服務貿易將成中國另一「武器」＊

　　下一個重要觀察日期是５月２２日。美國將在這天決定對進口商品加徵關稅的具體數字。雖
然不認為美國將對５００億美元的中國出口商品全面徵收２５％的關稅，但小規模層面上（比如
１００－３００億美元）還是有可能的。中國將針鋒相對，從進口名單中挑選出相同金額的美國
商品並同樣徵收２５％的關稅，尤其是大豆。這可能導致兩敗俱傷。美國選民，尤其是農場企業
主，在首輪較量中最受打擊。
　　報告認為，除商品貿易外，中國還有一項「武器」是美國對中國的服務貿易，２０１７年美
國在這方面的順差高達４００億美元。２０１７年，美國出口至中國的旅遊和教育（２６２億美
元）、電影和音樂等智慧財產權產品（７４億美元）以及金融服務（２８億美元）等都在考慮範
圍之內。最終，資本項目下的中國官方持有的美元計價債券（約２兆美元）也會被考慮。

＊中美關係正在走向「新常態」＊

　　報告又指，中美關係正在走向所謂的「新常態」。其本質不僅是貿易赤字與匯率方面的爭端
，更關乎遊戲規則、市場開放以及智慧財產權等問題。這場爭端遠不止於直接經濟利益，還包括
雙方在價值觀、國家治理以及地緣政治等方面的分歧。這也是關於中國增長模式的爭論，包括國
內經濟增長奇跡以及對外積極擴張等。
　　日益崛起的中國正在重塑全球秩序，對美國主導的既有經濟、金融和政治結構構成挑戰。轉
型通常都會持續多年，中美兩大經濟體之間的較量亦如此。中國將繼續推進經濟與金融改革、市
場開放、智慧財產權保護並擴大進口，同時也會為反擊關稅壁壘及其他限制措施做好準備。
（ｂｉ）

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