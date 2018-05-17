【ＦＯＣＵＳ】金三變臉增大哥籌碼？鶴叔傳兩底線顯「明鴿實鷹」

【ＦＯＣＵＳ】有「財經國師」之稱的國務院副總理劉鶴前腳抵達華盛頓，北韓後腳就宣布

取消原定幾小時後舉行的北南高級別會談，並威脅缺席下月的朝美峰會。鶴叔和美國財長努欽牽

頭的第二輪貿易談判將於當地時間周四（１７日）進入正式討價還價之際，北韓副外相金桂冠再

發表聲明警告特朗普，「會與他之前創造前所未有成就的野心相去甚遠」，似有額外為「大哥」

增加談判籌碼之意。



＊侵侵暗示仍掌握中興生殺大權＊



北韓對南韓、美國態度急轉直下，侵侵也再顯善變本色。周日（１３日）剛剛在推特表示設

法讓中興通訊（００７６３）（深：００００６３）「盡快恢復業務」，昨日推特卻稱，「關於

中興甚麼也沒有發生，除了它與更大的貿易交易有關（Ｎｏｔｈｉｎｇ ｈａｓ

ｈａｐｐｅｎｅｄ ｗｉｔｈ ＺＴＥ，ｅｘｃｅｐｔ ａｓ ｉｔ ｐｅｒｔａｉｎｓ ｔｏ

ｔｈｅ ｌａｒｇｅｒ ｔｒａｄｅ ｄｅａｌ）」，暗示在中美談判中仍手握中興生殺大權。

據悉，中方就今次談判設定兩條底線：一是除非華盛頓同意取消對中興的７年出口禁令，否

則雙方不會達成任何協議；二是中方不會就產業政策、尤其是「２０２５中國製造」作出任何讓

步。

美國參議院財政委員會主席Ｏｒｒｉｎ Ｈａｔｃｈ昨日與劉鶴會面後就表示，他認為對中

國的關稅制裁「將會生效」，因中國不太可能迅速解決知識產權問題。而努欽最新指，中興問題

是執法問題，而並非貿易問題。



＊習：中共有槓桿，中國有韌性＊



無論有關中國「底線」的傳聞是否屬實，中方代表團「明鴿實鷹」的立場或能從英國駐華大

使吳百納（Ｂａｒｂａｒａ Ｗｏｏｄｗａｒｄ）周二（１５日）透露的習近平對中美貿易戰的

看法一窺端倪。

吳百納稱，今年早些時候同習共晉小型晚宴時，習對潛在的貿易戰深思熟慮。他稱，中國有

槓桿，也有韌性，能夠在打完貿易戰之後比美國狀態更好。吳百納還說，她的感覺是「習近

平相信自己所說的（ｈｅ ｂｅｌｉｅｖｅｄ ｗｈａｔ ｈｅ ｗａｓ ｓａｙｉｎｇ）」。

充滿戲劇性的是，早前被指遭排除於美方談判團隊的白宮首席貿易顧問納瓦羅，最新證實仍

會參與周四、五（１８日）進行的談判，惟不知角色為何。納瓦羅和努欽在北京期間曾公開爭執

和相互詛咒，前者主張對中國強硬，而後者傾向達成可實現的協議，以緩解關稅威脅和促使中國

開放市場。

鶴叔出馬的結果如何，周六（１９日）料見分曉。最新消息指，韓國三星電子正與中興洽談

，擬向後者供應行動處理器晶片，如同中興兩手準備，資本市場宜已提早為下周一（２１日）提

前做好防守。《經濟通通訊社 俞瑾》

