《經濟通通訊１７日專訊》中原地產表示，啟德地王效應帶動下，買家預計樓價易升難跌，
紛紛加快入市決定。青衣青怡花園１座中層Ｅ室成交，實用面積３４３平方呎，兩房間隔，新近
以５６８萬元新高價沽出，平均實用呎價１６５６０元，呎價創屋苑新高。
買家為外區用家，見青衣屬鐵路沿線，交通方便，樓市好消息不斷，預計樓價有升無跌，遂
快速拍板入市。原業主則於２００８年以１５４萬元買入單位，現轉手帳面獲利４１４萬元，單
位１０年升值２﹒７倍。（ｃｙ）
17/05/2018 13:38
【本港樓市】青衣青怡花園呎價破頂，呎造１６５６０元
《經濟通通訊１７日專訊》中原地產表示，啟德地王效應帶動下，買家預計樓價易升難跌，
紛紛加快入市決定。青衣青怡花園１座中層Ｅ室成交，實用面積３４３平方呎，兩房間隔，新近
以５６８萬元新高價沽出，平均實用呎價１６５６０元，呎價創屋苑新高。
買家為外區用家，見青衣屬鐵路沿線，交通方便，樓市好消息不斷，預計樓價有升無跌，遂
快速拍板入市。原業主則於２００８年以１５４萬元買入單位，現轉手帳面獲利４１４萬元，單
位１０年升值２﹒７倍。（ｃｙ）
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