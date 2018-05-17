《經濟通通訊社１７日專訊》港匯持續觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方隔晚在紐約
交易時段最少兩次入市承接港元沽盤，總計買入９４﹒９９億港元，令明天（１８日）銀行體系
總結餘降至１１７４﹒３１億港元。
金管局兩日來累計買入１１０﹒６９億港元。
港匯最新報７﹒８４９５，一年期美電－３９１﹒７２╱－３７８﹒２８。（ｅｃ）
17/05/2018 08:05
【港匯弱勢】金管局買入近９５億港元，結餘將降至１１７４﹒３億
《經濟通通訊社１７日專訊》港匯持續觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方隔晚在紐約
交易時段最少兩次入市承接港元沽盤，總計買入９４﹒９９億港元，令明天（１８日）銀行體系
總結餘降至１１７４﹒３１億港元。
金管局兩日來累計買入１１０﹒６９億港元。
港匯最新報７﹒８４９５，一年期美電－３９１﹒７２╱－３７８﹒２８。（ｅｃ）
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