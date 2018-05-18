《窩輪匯智－劉嘉輝》藥油路強勢，看好石藥可留意購１３５６２

《窩輪匯智》上周提到「槓桿的錯覺」，投資者不要以為「仙輪」又平，槓桿又高，便貿然

入市，最終若正股波幅未及預期，持有這類產品不單未能反映正股走勢，更要面對時間值及引伸

波幅的損耗。



本周正好進一步跟進引伸波幅的問題，近日無論港股還是美股，市場的整體波動性都較前幾

個月有所收窄，反映市場對波幅預期的ＶＩＸ指數跌至今年２月以來的低位，恆指波幅指數亦一

度下破１７％水平見今年１月以來新低。



在引伸波幅急轉直下，投資者持有窩輪將面對引伸波幅對輪價的負面影響及時間值損耗兩大

問題，而在較窄的波幅中，要短炒的轉身難度可不少，一旦引伸波幅再下跌而市況維持窄幅，以

窩輪坐倉會較為「蝕底」。因此，投資者可在引伸波幅確認回穩之前，可考慮暫以牛熊證作短線

操作，一來不受引伸波幅及時間值影響，其對沖值接近１的特性，能為投資者提供較佳的即市敏

感度，惟在選擇收回水平時則因應個人的風險胃納及注碼控制風險。



另一個目前較多投資者考慮的策略，就是「棄市取股」，先放棄低波幅的指數類產品，轉而

部署強勢個股，坐一轉「順風車」。近期明星板塊，筆者特別留意到「藥油路」可謂如入無人之

境（即醫藥、石油資源及一路一帶股）。筆者粗略統計，單是５月份至今，醫藥股有多只創新高

，包括中國生物制藥（０１１７７）、白雲山（００８７４）、中國中藥（００５７０）及將染

藍的石藥（０１０９３）等，而石藥認購證更被大舉買入坐倉，街貨量保持高水平。一路一帶概

念亦不落後，海螺（００９１４）、華潤水泥（０１３１３）及中國建材（０３３２３）同步破

頂，當然上述的三桶油走勢亦相當強勁。



投資者如看好石藥下周業績可留意輕微價外認購證１３５６２，行使價２４﹒５８元，

２０１８年１１月到期，實際槓桿３﹒３倍；另外看好中生製藥可留意認購證１３５６５，行使

價２０﹒５８元，２０１８年１１月到期，實際槓桿３倍。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

