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即市新聞

18/05/2018 16:58

《兆談金融－陳冠兆》天源籌億五擴展泊位，冀明年三季起吞吐量升

　　《兆談金融》天源（０６１１９）在廣東省茂名市茂名港的水東港區，營運兩個碼頭，而收
入來自內貿的（１）散貨裝卸，當中包括煤炭、石英砂、油產品、糧食、瀝青、高嶺土，和
（２）配套增值服務，如倉儲、鏟車租賃。主要客戶是茂名市的煉油、石化、化學原料、化工產
品、採礦、能源、資源、農產品加工企業。這兩個碼頭的最大泊船容量，分別為３萬載重噸和５
千載重噸，而擁有茂名港內，唯一個達３萬載重噸的碼頭，是天源的比較優勢之一。
　　過去兩年，天源的總吞吐量增長，介乎４％至６％之間，使用率高企於１０１％至２３４％
之間，故此，天源正進行新一期擴展工程，以解決這發展樽頸問題。其中，正把碼頭長度擴展
１００米，竣工後的總長度，將為２４４﹒５米，碼頭的每年容量，將翻１﹒４倍至１７０萬噸
。預期這擴展工程，於今年第四季竣工，明年第二季完成試運。
　　天源沒有負債，財政健康。撇除非營運收入、上市開支，天源過去兩年的核心純利，增長
４％至１１％之間，主要是透過（１）總吞吐量增長，和（２）天源成功上調油產品的裝卸費，
所推動，期內核心純利率，在２７％水平附近上落。現時天源招股籌１﹒５億港元，用作上述擴
展工程，而２０１７年核心歷史市盈率，介乎１８倍至２２倍之間，若擴展成功消除樽頸，令明
年起的吞吐量明顯增加，屆時料將更有效反映天源股份的投資價值，另外，天源的兩個碼頭，各
已領取外貿經營許可，故此，若內地與東南亞的外貿，在一帶一路下，及後得以惠及茂名港和天
源，而天源亦進一步，以內部擴展或併購增加碼頭容量，屆時將迎來另一個提振估值的機遇。
《英皇證券研究部高級分析員　陳冠兆》

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