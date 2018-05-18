【ＩＰＯ反應】消息指，２１世紀教育截孖展超購逾４９倍

《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，２１世紀教育（０１５９８）昨日（１７日）截

止孖展認購，錄得２０﹒４５９億元孖展額，相當於公開發售集資４１００萬元計超購逾４９倍

。

該股將全球發行３﹒６億新股，香港共開發售及國際發售佔比為１比９，招股價介乎０﹒７

９元至１﹒１３元。每手３０００股，連同手續費，每手入場費３４２４元，料本月２９日主版

上市。（ｍｌ）

