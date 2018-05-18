《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務大臣麻生太郎稱，尚未決定是否就美國金屬關稅問題
告知世界貿易經濟組織（ＷＴＯ）。
日本經濟產業大臣世耕弘成則表示，日本保留必要時採取行動的權利，正在考慮通過ＷＴＯ
採取行動，但尚未作出任何決定，將繼續就豁免金屬關稅與美國磋商。
日本傳媒昨日報道稱，日本計劃最遲於本周末，告知ＷＴＯ將對美國商品加徵關稅，以應對
美國金屬關稅措施。（ｍｌ）
18/05/2018 09:12
【貿易開戰】日財政大臣：未決定是否就報復美關稅問題知會ＷＴＯ
《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務大臣麻生太郎稱，尚未決定是否就美國金屬關稅問題
告知世界貿易經濟組織（ＷＴＯ）。
日本經濟產業大臣世耕弘成則表示，日本保留必要時採取行動的權利，正在考慮通過ＷＴＯ
採取行動，但尚未作出任何決定，將繼續就豁免金屬關稅與美國磋商。
日本傳媒昨日報道稱，日本計劃最遲於本周末，告知ＷＴＯ將對美國商品加徵關稅，以應對
美國金屬關稅措施。（ｍｌ）
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