  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2018 09:12

【貿易開戰】日財政大臣：未決定是否就報復美關稅問題知會ＷＴＯ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》日本財務大臣麻生太郎稱，尚未決定是否就美國金屬關稅問題
告知世界貿易經濟組織（ＷＴＯ）。
　　日本經濟產業大臣世耕弘成則表示，日本保留必要時採取行動的權利，正在考慮通過ＷＴＯ
採取行動，但尚未作出任何決定，將繼續就豁免金屬關稅與美國磋商。
　　日本傳媒昨日報道稱，日本計劃最遲於本周末，告知ＷＴＯ將對美國商品加徵關稅，以應對
美國金屬關稅措施。（ｍｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態18/05/2018
西城秀樹逝世 名曲《YMCA》紅遍亞洲
生財有道17/05/2018
【ＱＱ受捧】張智威：騰訊績後欠催化劑 百天線遇阻力
FOCUS17/05/2018
【FOCUS】金三變臉增大哥籌碼？ 鶴叔傳兩底線顯「明鴿實鷹」
國際動態17/05/2018
朝不滿美韓軍演 威脅退出「特金會」
生財有道17/05/2018
【後李嘉誠時代】拆解政經格局 商業王國新變化
FOCUS16/05/2018
【FOCUS】朝官媒警告三思「特金會」命運 恩恩心理測試侵侵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】【DIVA Channel x Le French GourMay】賞 Sky 726 浪漫雙人晚餐

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN