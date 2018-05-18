《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普周四表示，美國方面沒有聽說任何關於與朝鮮
領導人金正恩會晤的消息，有可能金正恩不希望會面。
特朗普提到，北韓威脅可能取消峰會，金正恩可能是受到中國國家主席習近平的影響。
特朗普指出，金正恩在短時間內兩次訪華，美方會探討有關問題。（ｅｃ）（ｚｚ）
18/05/2018 08:10
【朝鮮局勢】特朗普指習近平可能背後影響金正恩
《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普周四表示，美國方面沒有聽說任何關於與朝鮮
領導人金正恩會晤的消息，有可能金正恩不希望會面。
特朗普提到，北韓威脅可能取消峰會，金正恩可能是受到中國國家主席習近平的影響。
特朗普指出，金正恩在短時間內兩次訪華，美方會探討有關問題。（ｅｃ）（ｚｚ）
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