【朝鮮局勢】特朗普指習近平可能背後影響金正恩

《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普周四表示，美國方面沒有聽說任何關於與朝鮮

領導人金正恩會晤的消息，有可能金正恩不希望會面。

特朗普提到，北韓威脅可能取消峰會，金正恩可能是受到中國國家主席習近平的影響。

特朗普指出，金正恩在短時間內兩次訪華，美方會探討有關問題。（ｅｃ）（ｚｚ）

