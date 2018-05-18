《台股攻略－馮偉明》台股今日平穩發展，微跌２點

《台股攻略》台股今日下跌２﹒９７點，收１０８３０﹒８４點，成交值為新台幣

１２５８﹒９１億元。

今日是５２０之前的最後交易日，台股更曾一度挑戰１０９００點大關，雖然傳產及金融力

爭上游，但電子股獨弱，指數終場在平盤附近整理。台積電跌１﹒３２％，市傳大立光搶下三星

訂單，股價重登新台幣４０００元，鴻海則守穩月線大關。友達及群創今日小跌震盪，大立光的

走揚帶動蘋概股嘉聯益上漲、二線光學股揚明光亦攻上漲停。被動元件龍頭日本村田否認與和碩

及英業達簽訂保證供貨合約，被動元件股今劇烈震盪，國巨升４﹒７％，華新科則收在平盤，奇

力新上漲約１％。塑化股今日升勢凌厲，台塑四寶持續在７年新高價徘徊，中石化爆量漲停作收

，台苯及台達化也大漲。進入夏季，飲料及冰品商機看俏，帶動相關版塊，愛之味一度升４％、

泰山升約３％、大飲及鮮活果汁－ＫＹ等同步喊漲。

上市櫃公司第一季業績公布完畢，投資者接著須留意５、６月營收表現及股東常會釋出的訊

息。市場預期美國將在６月加息，市場資金流向亦將影響後市走勢。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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