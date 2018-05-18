【貿易開戰】德國經濟部長：若美方堅持美國優先，歐洲將以眼還眼

《經濟通通訊社１８日專訊》德國經濟部長Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ稱，雖然美國為

其朋友和合作夥伴，亦希望捍衛共同的價值觀。可是，若美方堅持主張「美國優先」，並把其經

濟利益置於其他國家之上，歐洲將會以眼還眼。

他表示，美方想阻止連接俄羅斯與德國的新管道建設，是由於美方希望維護其液化天然氣的

出口市場。（ａｌ）

