《經濟通通訊社１８日專訊》德國經濟部長Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ稱，雖然美國為
其朋友和合作夥伴，亦希望捍衛共同的價值觀。可是，若美方堅持主張「美國優先」，並把其經
濟利益置於其他國家之上，歐洲將會以眼還眼。
他表示，美方想阻止連接俄羅斯與德國的新管道建設，是由於美方希望維護其液化天然氣的
出口市場。（ａｌ）
18/05/2018 15:19
【貿易開戰】德國經濟部長：若美方堅持美國優先，歐洲將以眼還眼
《經濟通通訊社１８日專訊》德國經濟部長Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ稱，雖然美國為
其朋友和合作夥伴，亦希望捍衛共同的價值觀。可是，若美方堅持主張「美國優先」，並把其經
濟利益置於其他國家之上，歐洲將會以眼還眼。
他表示，美方想阻止連接俄羅斯與德國的新管道建設，是由於美方希望維護其液化天然氣的
出口市場。（ａｌ）
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