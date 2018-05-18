《經濟通通訊社１８日專訊》威高（０１１７３）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
年度將會錄得溢利介乎約１５０萬元至約６５０萬元，相對去年度則錄得虧損約２５８９﹒４萬
元。轉虧為盈主要乃由於化妝品業務分類於二零一八年下半年有所改善，故該業務分類所產生之
虧損減少；及投資物業之估值收益所致。
預期不遲於６月３０日發布業績。（ｆｆ）
18/05/2018 08:57
【企業盈喜】威高（１１７３）料年度虧轉盈，化妝品業務表現改善
《經濟通通訊社１８日專訊》威高（０１１７３）宣布，預期截至２０１８年３月３１日止
年度將會錄得溢利介乎約１５０萬元至約６５０萬元，相對去年度則錄得虧損約２５８９﹒４萬
元。轉虧為盈主要乃由於化妝品業務分類於二零一八年下半年有所改善，故該業務分類所產生之
虧損減少；及投資物業之估值收益所致。
預期不遲於６月３０日發布業績。（ｆｆ）
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