【駐京專電】中證監：集中研判５宗重大典型違法案件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，證監會系統近期召開了重大案件調度推進會，集中研判５宗重大典型違法案件。

高莉表示，近年來，證券期貨違法案件出現一系列新特點，由一家執法單位獨立承辦案件難

以滿足快查、嚴處的要求。中證監稽查部門將研究工作機制，關聯線索、串並分析，形成一家執

法單位主辦，多家協辦的工作模式。這將有利於整合中證監系統執法力量，提高執法效果。

