《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，證監會系統近期召開了重大案件調度推進會，集中研判５宗重大典型違法案件。
高莉表示，近年來，證券期貨違法案件出現一系列新特點，由一家執法單位獨立承辦案件難
以滿足快查、嚴處的要求。中證監稽查部門將研究工作機制，關聯線索、串並分析，形成一家執
法單位主辦，多家協辦的工作模式。這將有利於整合中證監系統執法力量，提高執法效果。
18/05/2018 16:49
【駐京專電】中證監：集中研判５宗重大典型違法案件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，證監會系統近期召開了重大案件調度推進會，集中研判５宗重大典型違法案件。
高莉表示，近年來，證券期貨違法案件出現一系列新特點，由一家執法單位獨立承辦案件難
以滿足快查、嚴處的要求。中證監稽查部門將研究工作機制，關聯線索、串並分析，形成一家執
法單位主辦，多家協辦的工作模式。這將有利於整合中證監系統執法力量，提高執法效果。
|生財有道18/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－龍光】靜待「大灣區」規劃出台 物業發展食正概念
|FOCUS18/05/2018
【FOCUS】侵侵「大削逆差夢」料成真 內地流動性恐逆轉
|國際動態18/05/2018
西城秀樹逝世 名曲《YMCA》紅遍亞洲
|生財有道17/05/2018
【ＱＱ受捧】張智威：騰訊績後欠催化劑 百天線遇阻力
|FOCUS17/05/2018
【FOCUS】金三變臉增大哥籌碼？ 鶴叔傳兩底線顯「明鴿實鷹」
|國際動態17/05/2018
朝不滿美韓軍演 威脅退出「特金會」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰