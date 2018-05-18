《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，關注到證券市場債券違約的案例比較多，已經提醒交易所重點關注風險，對後續有可能出
現的潛在的債券違約的風險，提前做好相應的日常監測和研判工作。
18/05/2018 16:52
【駐京專電】中證監：關注到證券市場債券違約較多，提醒關注風險
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，關注到證券市場債券違約的案例比較多，已經提醒交易所重點關注風險，對後續有可能出
現的潛在的債券違約的風險，提前做好相應的日常監測和研判工作。
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