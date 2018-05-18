《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》長城資產公告，在全國銀行間債券市場發
行７５億元（人民幣．下同）二級資本債券，簿記票面利率４﹒９０％。本期二級資本債券為
１０年期固定利率債券，在第５年末附有條件的發行人贖回權。
本期債券是長城資產股改後首次在公開市場發行的債券，認購倍數達２﹒３２倍。本次資金
主要用於補充資本，重點支持不良資產主業發展。
18/05/2018 17:11
【駐京專電】長城資產發債７５億元，重點支持不良資產主業
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》長城資產公告，在全國銀行間債券市場發
行７５億元（人民幣．下同）二級資本債券，簿記票面利率４﹒９０％。本期二級資本債券為
１０年期固定利率債券，在第５年末附有條件的發行人贖回權。
本期債券是長城資產股改後首次在公開市場發行的債券，認購倍數達２﹒３２倍。本次資金
主要用於補充資本，重點支持不良資產主業發展。
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