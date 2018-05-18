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18/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水回升，買中石油中石化阿里健康沽騰訊建行兗煤

　　《經濟通通訊社１８日專訊》周五北水又再回升，全日淨流入１１﹒３億元人民幣，結束周
四２２００萬淨沽盤，其中流入阿里健康（００２４１）、中石油（００８５７）、中石化
（００３８６）；沽騰訊（００７００）、建行（００９３９）、兗州煤
（０１１７１）。　
　　周五主板成交９３５﹒５６億元，減少１５﹒９％；港股通成交額１１３﹒４１億，佔大市
成交１２﹒１２％。
　　恆指全日升１０５﹒７６點或０﹒３４％，最終收報３１０４７﹒９１點。
　
＊油價破８０關創三年高，近４億北水買中石油＊
　
　　布蘭特７月期油一度觸及８０美元，為２０１４年１１月以來首次，收報７９﹒３美元，加
上多間大行發功唱好油股，中石油急飆６﹒４％，升幅冠絕藍籌，北水流入３﹒６１億，兩日合
計淨流入５﹒５１億；中石化升２﹒４％，北水流入８４８６萬，兩日合計流入２﹒５９億。
　　北水再度流入阿里健康，周五流入１﹒４３億，兩日合計流入３﹒２４億。
　
＊騰訊績後再企穩４１０元，一周淨沽盤近１９億＊
　
　　重磅股騰訊績後再升０﹒２２％，收報４１１元，惟北水周五再沽２﹒４３億，一周合計淨
沽盤１８﹒９３億。
　　另一方面，北水沽建行１﹒７億，一周合計淨沽盤１０﹒１億；北水沽兗煤１﹒２５億。
（ｅｎ）

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