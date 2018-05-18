【北水炒Ｄ乜】北水回升，買中石油中石化阿里健康沽騰訊建行兗煤

《經濟通通訊社１８日專訊》周五北水又再回升，全日淨流入１１﹒３億元人民幣，結束周

四２２００萬淨沽盤，其中流入阿里健康（００２４１）、中石油（００８５７）、中石化

（００３８６）；沽騰訊（００７００）、建行（００９３９）、兗州煤

（０１１７１）。

周五主板成交９３５﹒５６億元，減少１５﹒９％；港股通成交額１１３﹒４１億，佔大市

成交１２﹒１２％。

恆指全日升１０５﹒７６點或０﹒３４％，最終收報３１０４７﹒９１點。



＊油價破８０關創三年高，近４億北水買中石油＊



布蘭特７月期油一度觸及８０美元，為２０１４年１１月以來首次，收報７９﹒３美元，加

上多間大行發功唱好油股，中石油急飆６﹒４％，升幅冠絕藍籌，北水流入３﹒６１億，兩日合

計淨流入５﹒５１億；中石化升２﹒４％，北水流入８４８６萬，兩日合計流入２﹒５９億。

北水再度流入阿里健康，周五流入１﹒４３億，兩日合計流入３﹒２４億。



＊騰訊績後再企穩４１０元，一周淨沽盤近１９億＊



重磅股騰訊績後再升０﹒２２％，收報４１１元，惟北水周五再沽２﹒４３億，一周合計淨

沽盤１８﹒９３億。

另一方面，北水沽建行１﹒７億，一周合計淨沽盤１０﹒１億；北水沽兗煤１﹒２５億。

（ｅｎ）

