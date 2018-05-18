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即市新聞

18/05/2018 17:49

《美元走勢－羅明立》美元上升力度減弱，中美談判難有大實質成果

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒００　　　１１０﹒８０　　　１１０﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１６　　　１﹒１７８８　　　１﹒１８１１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５２４　　　１﹒３５０２　　　１﹒３５１７
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００１８　　　０﹒９９９３　　　１﹒００００
　　　美元╱港元　　　　７﹒８５００　　　７﹒８４８２　　　７﹒８４９７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國國債價格普遍下跌；主要是市場對經濟增長和通脹預期升溫，另有高盛等
機構預測，由於財政赤字的增加，美聯儲或更主動加息３０至６０個基點，跳級式加息也增加市
場憂慮，從而影響債券需求。美元匯價升勢顯著減緩，陷入整固，目前徘徊在９３位置；初步支
持在９２﹒３水準。總體趨勢上，美元仍稍強，但ＲＳＩ指標繼續降低，預示上升力度減弱。
　　中美貿易紛爭方面，國務院總理劉鶴將訪美展開談判，行程周四開始，一連兩日。路透社引
述美國官員指，中方將提出購買美國貨品等措施，包括美國大型飛機，以削減２０００億美元貿
易赤字。特朗普方面承認兩國正努力作出改變，但懷疑談判會否達到期望的目標。預料本次談判
不會有太多實質成果，但考慮到，美方先前於中興事件的處理上釋出善意，料兩國在貿易紛爭上
會優先以協商來解決。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１９３０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３４５０　　　１﹒３６００　　　１﹒３４００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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