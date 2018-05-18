《美元走勢－羅明立》美元上升力度減弱，中美談判難有大實質成果

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒００ １１０﹒８０ １１０﹒８５

歐元╱美元 １﹒１８１６ １﹒１７８８ １﹒１８１１

英鎊╱美元 １﹒３５２４ １﹒３５０２ １﹒３５１７

美元╱瑞郎 １﹒００１８ ０﹒９９９３ １﹒００００

美元╱港元 ７﹒８５００ ７﹒８４８２ ７﹒８４９７

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《美元走勢》美國國債價格普遍下跌；主要是市場對經濟增長和通脹預期升溫，另有高盛等

機構預測，由於財政赤字的增加，美聯儲或更主動加息３０至６０個基點，跳級式加息也增加市

場憂慮，從而影響債券需求。美元匯價升勢顯著減緩，陷入整固，目前徘徊在９３位置；初步支

持在９２﹒３水準。總體趨勢上，美元仍稍強，但ＲＳＩ指標繼續降低，預示上升力度減弱。

中美貿易紛爭方面，國務院總理劉鶴將訪美展開談判，行程周四開始，一連兩日。路透社引

述美國官員指，中方將提出購買美國貨品等措施，包括美國大型飛機，以削減２０００億美元貿

易赤字。特朗普方面承認兩國正努力作出改變，但懷疑談判會否達到期望的目標。預料本次談判

不會有太多實質成果，但考慮到，美方先前於中興事件的處理上釋出善意，料兩國在貿易紛爭上

會優先以協商來解決。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７６０ １﹒１９３０ １﹒１７００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３４５０ １﹒３６００ １﹒３４００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

