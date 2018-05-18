【本港樓市】中原樓價指數連續５周創歷史新高，按周升０﹒０５％

《經濟通通訊社１８日專訊》反映最新樓市市況的中原城市領數ＣＣＬ本周報１８３﹒２３

點，連續５周創歷史新高，按周升０﹒０５％，連升５周共３﹒２８％。本周尚未反映新地王誕

生對樓市的影響，將於６月上旬公布的ＣＣＬ開始反映。

ＣＣＬ四大整體指數連續３周齊創新高，為１５周以來首見。美國加息後５周計，四大整體

指數齊創新高出現四次，三大整體指數齊創新高有一次。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８３﹒７６點，連續５周創歷史新高，按

周升０﹒０１％，連升５周共３﹒５３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒２２點，連續３周

創歷史新高，按周升０﹒０５％，連升３周共１﹒９４％。ＣＣＬ（大型單位）報１８８﹒２０

點，連續６周創歷史新高，按周升０﹒０７％，連升６周共３﹒０１％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，啟德新地王誕生前，九龍樓價升勢相當明顯。九

龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１８１﹒９２點，指數相隔６３周後，再度連續４周創歷史新高，按

周升０﹒１２％，連升４周共４﹒４７％。新春後旺市９周計，九龍樓價表現持續突出，累升９

﹒６３％，升幅顯著高於同期港島的４﹒５０％，新界東的５﹒３１％及新界西的

６﹒０２％。（ｃｌ）

