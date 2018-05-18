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即市新聞

18/05/2018 16:02

【本港樓市】中原樓價指數連續５周創歷史新高，按周升０﹒０５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》反映最新樓市市況的中原城市領數ＣＣＬ本周報１８３﹒２３
點，連續５周創歷史新高，按周升０﹒０５％，連升５周共３﹒２８％。本周尚未反映新地王誕
生對樓市的影響，將於６月上旬公布的ＣＣＬ開始反映。
　　ＣＣＬ四大整體指數連續３周齊創新高，為１５周以來首見。美國加息後５周計，四大整體
指數齊創新高出現四次，三大整體指數齊創新高有一次。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８３﹒７６點，連續５周創歷史新高，按
周升０﹒０１％，連升５周共３﹒５３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８２﹒２２點，連續３周
創歷史新高，按周升０﹒０５％，連升３周共１﹒９４％。ＣＣＬ（大型單位）報１８８﹒２０
點，連續６周創歷史新高，按周升０﹒０７％，連升６周共３﹒０１％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，啟德新地王誕生前，九龍樓價升勢相當明顯。九
龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ最新報１８１﹒９２點，指數相隔６３周後，再度連續４周創歷史新高，按
周升０﹒１２％，連升４周共４﹒４７％。新春後旺市９周計，九龍樓價表現持續突出，累升９
﹒６３％，升幅顯著高於同期港島的４﹒５０％，新界東的５﹒３１％及新界西的
６﹒０２％。（ｃｌ）

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