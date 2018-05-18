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即市新聞

18/05/2018 16:42

【本港樓市】美聯：新地王誕生，二手屋苑周末預約睇樓升３﹒６％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據美聯物業分行統計，本周末（５月１９日至２０日）１５個
指標屋苑預約睇樓量約４８９組，按周上升約３﹒６％。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，
啟德地皮以逾２５１億元榮登地王寶座，樓面呎價高見近１﹒８萬元，為樓市帶來正面支持，雖
然本周末多個新盤單位應市，搶去部分購買力，但置業意欲強勁，二手睇樓氣氛續升溫。
　　美聯指，港九新界３區指標屋苑周末預約睇樓量全線向上。布少明相信，隨著多個全新盤應
市登場，購買力焦點將逐步轉移至一手。（ｃｌ）

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