【企業盈警】現恆建築（１５００）料綜合淨溢利按年錄得顯著跌幅

《經濟通通訊社１８日專訊》現恆建築（０１５００）發盈喜，預期截至今年３月底止年度

的未經審核綜合淨溢利較上年度錄得顯著跌幅。

公司指，市場競爭激烈導致集團於本年度確認的合約收益較上年度減少，及與上年度的項目

整體毛利率相比，少數地基項目的毛利率相對偏低。

然而，董事會認為集團的財務狀況維持強健，預期於今年３月底淨資產負債比率為零，並對

建築業的長遠增長樂觀。（ｋｙ）

