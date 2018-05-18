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18/05/2018 17:15

【企業盈警】現恆建築（１５００）料綜合淨溢利按年錄得顯著跌幅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》現恆建築（０１５００）發盈喜，預期截至今年３月底止年度
的未經審核綜合淨溢利較上年度錄得顯著跌幅。
　　公司指，市場競爭激烈導致集團於本年度確認的合約收益較上年度減少，及與上年度的項目
整體毛利率相比，少數地基項目的毛利率相對偏低。
　　然而，董事會認為集團的財務狀況維持強健，預期於今年３月底淨資產負債比率為零，並對
建築業的長遠增長樂觀。（ｋｙ）

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