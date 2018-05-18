《經濟通通訊社１８日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）發盈喜，預期截至今年３月
底止年度之純利按年將錄得約３０％至４０％之增長。
董事會認為，該增長主要由於ｅ－ｂａｎｎｅｒ分部營運業績有所改善。（ｋｙ）
18/05/2018 17:32
【企業盈喜】ＥＰＲＩＮＴ料年度純利錄約３０％至４０％增長
《經濟通通訊社１８日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）發盈喜，預期截至今年３月
底止年度之純利按年將錄得約３０％至４０％之增長。
董事會認為，該增長主要由於ｅ－ｂａｎｎｅｒ分部營運業績有所改善。（ｋｙ）
|生財有道18/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－龍光】靜待「大灣區」規劃出台 物業發展食正概念
|FOCUS18/05/2018
【FOCUS】侵侵「大削逆差夢」料成真 內地流動性恐逆轉
|國際動態18/05/2018
西城秀樹逝世 名曲《YMCA》紅遍亞洲
|生財有道17/05/2018
【ＱＱ受捧】張智威：騰訊績後欠催化劑 百天線遇阻力
|FOCUS17/05/2018
【FOCUS】金三變臉增大哥籌碼？ 鶴叔傳兩底線顯「明鴿實鷹」
|國際動態17/05/2018
朝不滿美韓軍演 威脅退出「特金會」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰