【企業盈喜】ＥＰＲＩＮＴ料年度純利錄約３０％至４０％增長

《經濟通通訊社１８日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）發盈喜，預期截至今年３月

底止年度之純利按年將錄得約３０％至４０％之增長。

董事會認為，該增長主要由於ｅ－ｂａｎｎｅｒ分部營運業績有所改善。（ｋｙ）

