【夜期時段】即月期指最新３０９３１點，升３５點，低水１１７點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９０８點，升１２點，低水

１３９點，最新報３０９３１點，升３５點，低水１１７點，合約成交３５６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２８２點，跌１點，低水７３點，最新報

１２２９０點，升７點，低水６５點，合約成交１５９張。（ｊｎ）

