《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９０８點，升１２點，低水
１３９點，最新報３０９３１點，升３５點，低水１１７點，合約成交３５６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２８２點，跌１點，低水７３點，最新報
１２２９０點，升７點，低水６５點，合約成交１５９張。（ｊｎ）
18/05/2018 17:25
【夜期時段】即月期指最新３０９３１點，升３５點，低水１１７點
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０９０８點，升１２點，低水
１３９點，最新報３０９３１點，升３５點，低水１１７點，合約成交３５６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２８２點，跌１點，低水７３點，最新報
１２２９０點，升７點，低水６５點，合約成交１５９張。（ｊｎ）
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