【企業盈喜】國能國際（９１８）料去年度業績扭虧為盈

《經濟通通訊社１８日專訊》國能國際資產（００９１８）發盈喜，預料截至３月底止年度

業績扭虧為盈，去年同期蝕１２７５萬元。

公司解釋，業績改善主要由於公司兩個辦公室單位確認公允值收益，而該等物業於年內由

租賃土地重新分類為投資物業。（ｃｈ）

