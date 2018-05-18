《經濟通通訊社１８日專訊》國能國際資產（００９１８）發盈喜，預料截至３月底止年度
業績扭虧為盈，去年同期蝕１２７５萬元。
公司解釋，業績改善主要由於公司兩個辦公室單位確認公允值收益，而該等物業於年內由
租賃土地重新分類為投資物業。（ｃｈ）
18/05/2018 17:46
【企業盈喜】國能國際（９１８）料去年度業績扭虧為盈
《經濟通通訊社１８日專訊》國能國際資產（００９１８）發盈喜，預料截至３月底止年度
業績扭虧為盈，去年同期蝕１２７５萬元。
公司解釋，業績改善主要由於公司兩個辦公室單位確認公允值收益，而該等物業於年內由
租賃土地重新分類為投資物業。（ｃｈ）
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