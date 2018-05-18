【香港政情】鄭若驊指難相信港記者在京被打，稱已向相關部門反映

《經濟通通訊社１８日專訊》本港Ｎｏｗ新聞台駐北京攝影師今早在採訪期間，被當地警員

壓在地上，扣上手銬並帶上警車，該攝影師手部及頭部受傷，被扣留逾１小時並要求其簽署「悔

過書」後才獲釋。

律政司司長鄭若驊對事件感到奇怪，「很難相信會發生」。她指，港府十分關注事件，已向

相關部門反映，望該名攝影師安定下來後傷勢盡早好轉。（ｃｗ）（ｚｚ）

