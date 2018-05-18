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18/05/2018 10:00

【上海專電】上交所整治控股股東高比例質押，促爆煲公司及早復牌

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１８日上海專電》上交所表示，就控股股東質押風險較為集中的
情況，近期開展了專項梳理，提前摸清高風險公司高比例質押股份的情況，切實防範系統風險。
上交所指，前期已平穩處置了一批控股股東高比例質押風險公司，如洲際油氣
（滬：６００７５９）、ＳＴ中安（滬：６００６５４）、ＳＴ信通（滬：６００２８９）、
ＳＴ保千（滬：６０００７４）及ＳＴ天業（滬：６００８０７）等。
　　上交所指，控股股東高比例質押爆發平倉風險，極易波及上市公司，直接影響公司生產經營
和控制權的穩定性，公司股價也往往大幅下行，嚴重損害中小投資者利益。針對這類情況，上交
所將要求相關控股股東詳細披露資信情況，並積極採取措施化解信用危機；督促公司確保生產經
營穩定；要求長期停牌的公司核實情況後及時復牌，通過交易逐步釋放風險。上交所表示，相關
個案處置未出現風險外溢的情況，少數公司股價出現連續跌停，但未影響市場整體交易秩序。
　　上交所透露，絕大多數滬市公司控股股東質押處於安全範圍，控股股東質押比例達８０％以
上的公司約１５０家，其中風險較大的公司不超過５０家。
　　另外，針對控股股東涉嫌高額套現的資產交易，例如以大額現金及高溢價收購控股股東旗下
資產，上交所表示將保持從嚴監管的高壓態勢，加強刨根問底式的問詢。

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