  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2018 10:42

【貿易開戰】中國商務部終止對美國進口高粱反傾銷，退還保證金

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中美貿易戰現轉機。在國務院副總理劉鶴仍在美進行訪問，中
美雙方仍就貿易問題繼續進行會談之際，中國商務部最新公布，近期發現國內豬肉價格持續下降
，許多養殖戶生計面臨困難，在此情況下，對原產於美國的進口高粱採取反傾銷反補貼措施不符
合公共利益。因此終止原產於美國的進口高粱反傾銷反補貼，將依據商務部２０１８年第３８號
公告徵收的反傾銷臨時保證金如數退還。
　　中國商務部今年２月４日宣布對美國進口高粱啟動反傾銷與反補貼調查，於４月１８日報復
美國商務部對中興通訊發出口禁令，宣布對原產於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施，即日起
，進口經營者在進口原產於美國的進口高粱時，應依據裁定所確定的各公司保證金比率
（１７８﹒６％）向中國海關提供相應的保證金。
　　中國海關數據顯示，美國在２０１７年向中國出口了約４８０萬噸高粱，價值約１０億美元
，幾乎是中國去年糧食進口的全部。
　　劉鶴目前正在美國進行訪問，就貿易問題與美方進行會談，已會見美國總統特朗普。白宮早
前發表聲明稱，中美官員為彌合貿易問題分歧於周四舉行會談，會談將在周五繼續進行。美國官
員向中國代表團轉達了特朗普「與中國建立公平貿易關係」的明確目標。（ｌｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態18/05/2018
西城秀樹逝世 名曲《YMCA》紅遍亞洲
生財有道17/05/2018
【ＱＱ受捧】張智威：騰訊績後欠催化劑 百天線遇阻力
FOCUS17/05/2018
【FOCUS】金三變臉增大哥籌碼？ 鶴叔傳兩底線顯「明鴿實鷹」
國際動態17/05/2018
朝不滿美韓軍演 威脅退出「特金會」
生財有道17/05/2018
【後李嘉誠時代】拆解政經格局 商業王國新變化
FOCUS16/05/2018
【FOCUS】朝官媒警告三思「特金會」命運 恩恩心理測試侵侵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】【DIVA Channel x Le French GourMay】賞 Sky 726 浪漫雙人晚餐

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN