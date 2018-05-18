【貿易開戰】中國商務部終止對美國進口高粱反傾銷，退還保證金

《經濟通通訊社１８日專訊》中美貿易戰現轉機。在國務院副總理劉鶴仍在美進行訪問，中

美雙方仍就貿易問題繼續進行會談之際，中國商務部最新公布，近期發現國內豬肉價格持續下降

，許多養殖戶生計面臨困難，在此情況下，對原產於美國的進口高粱採取反傾銷反補貼措施不符

合公共利益。因此終止原產於美國的進口高粱反傾銷反補貼，將依據商務部２０１８年第３８號

公告徵收的反傾銷臨時保證金如數退還。

中國商務部今年２月４日宣布對美國進口高粱啟動反傾銷與反補貼調查，於４月１８日報復

美國商務部對中興通訊發出口禁令，宣布對原產於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施，即日起

，進口經營者在進口原產於美國的進口高粱時，應依據裁定所確定的各公司保證金比率

（１７８﹒６％）向中國海關提供相應的保證金。

中國海關數據顯示，美國在２０１７年向中國出口了約４８０萬噸高粱，價值約１０億美元

，幾乎是中國去年糧食進口的全部。

劉鶴目前正在美國進行訪問，就貿易問題與美方進行會談，已會見美國總統特朗普。白宮早

前發表聲明稱，中美官員為彌合貿易問題分歧於周四舉行會談，會談將在周五繼續進行。美國官

員向中國代表團轉達了特朗普「與中國建立公平貿易關係」的明確目標。（ｌｃ）

