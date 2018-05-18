《經濟通通訊社１８日專訊》《人民日報》旗下「俠客島」轉載文章指，一些美國媒體發出
消息稱，中國作出大幅度讓步，接受了美國貿易減赤２０００億美元的條件，但這是子虛烏有，
純屬誤讀。
同時，《新華網》亦轉載文章稱，美國總統特朗普此次會見習近平主席特使劉鶴釋放友好信
號，主要在三個方面：一、美方的態度有微妙變化；二、中美有分歧，但都想妥善解決；三、未
來合作，中美空間巨大。
劉鶴今年３月訪問美國時，沒能和特朗普舉行非正式會議。當時外界認為，這對劉鶴來說是
冷落。（ｌｃ）
18/05/2018 14:28
【貿易開戰】報道指中方未接受美國貿易減赤２０００億美元的條件
《經濟通通訊社１８日專訊》《人民日報》旗下「俠客島」轉載文章指，一些美國媒體發出
消息稱，中國作出大幅度讓步，接受了美國貿易減赤２０００億美元的條件，但這是子虛烏有，
純屬誤讀。
同時，《新華網》亦轉載文章稱，美國總統特朗普此次會見習近平主席特使劉鶴釋放友好信
號，主要在三個方面：一、美方的態度有微妙變化；二、中美有分歧，但都想妥善解決；三、未
來合作，中美空間巨大。
劉鶴今年３月訪問美國時，沒能和特朗普舉行非正式會議。當時外界認為，這對劉鶴來說是
冷落。（ｌｃ）
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