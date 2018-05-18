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18/05/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國印尼共同開發海洋經濟

　　《神州縱橫》日前總理李克強訪問印尼，積極推動雙邊經貿合作和地區協作。印尼戰略地位
重要，從長遠看中印共推區域協作和「一帶一路」建設的潛力巨大，應及早籌劃訂下宏圖。
　
＊配合印尼發展戰略＊
　
　　按總理講話，雙邊合作重點有幾項：（一）擴大農產品如棕櫚油及咖啡等熱帶物產對華出口
。（二）支持印尼的發展計劃，如雅萬高鐵和區域綜合經濟走廊等重點項目。（三）共推國際協
作，如包含印尼的東盟東部增長區四國與中國的「４＋１」次區域協作，和加快ＲＣＥＰ談判等
，由此可促成東亞經濟一體化。然而以上項目雖有作用，卻遠未能充分發揮印尼的資源優勢及兩
國合作潛力。印尼作為群島國家，有大量海洋資源可供開發，特別是水產養殖及海底礦床如油田
氣田等。在這些方面中國均可參與，產品則可兼顧當地銷售及出口。在次區域及大區域協作上，
會談中兩國談到把中方的「一帶一路」建設與印尼的「全球海洋支點」等構想對接，雙方應就此
作更具體陳述。中方更應擔負起龍頭角色，必須從宏大的構想科學的規劃來推動區域協作。「全
球海洋支點」（Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｉｔｉｍｅ　Ｆｕｌｃｒｕｍ，ＧＭＦ）由印尼總統佐科
於２０１４年提出，於２０１７年正式成為法規，其內容涵蓋基建、資源開發保護、國防外交和
文化等領域，頗為全面，還希望印尼藉此能成為多個國際協作體系的交匯點，包括「一帶一路」
、ＲＣＥＰ、ＣＰＴＰＰ和環印度洋周邊組織（Ｉｎｄｉａｎ　Ｏｃｅａｎ　Ｒｉｍ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）等。故「一帶一路」與之配合，將可助中方推動ＲＣＥＰ機制建設，
並通過與印尼合作連接印度洋。中國在印度洋的北及西岸漸多經營點，在東岸若要選點印尼的蘇
門答臘島乃良好選項。
　
＊要建南海經濟圈及雙南海線＊
　
　　中國還應重視南海及相連航道的建設，要：（一）加快開發南海資源，包括深海養殖及海底
能源如油氣及可燃冰。（二）聯合菲律賓、汶萊、馬來西亞及印尼等國建立環南海經濟圈，共同
開發南海爭議區域資源，中菲可在這方面如共同開發海底氣田來豎立典範。同時要建立海陸聯動
開發，如把菲律賓的巴拉望島建成中菲投資特區。（三）加快建設中老柬及中老泰鐵路和經濟走
廊，使中國內陸可連接南海西面的暹羅灣，並令南海及暹羅灣經濟區相連。（四）開拓「雙南海
上絲路」：由南海南下經蘇祿海、班達海、帝汶海而連通南太平洋航道，並在沿線設立開發區及
投資項目，選點可包括菲律賓岷丹奴島、東帝汶及帝汶海油氣田。從長遠看還可依托雙南海系建
設中菲馬印尼及東帝汶的海絲經濟走廊。（五）開拓由東帝汶至印尼蘇門簽臘的東印度洋通道，
和沿線的經濟開發項目，特別是海洋開發方面的。《資深評論員　凌昆》

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