【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌８９點子，報６﹒３７６０

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７６０，

較上個交易日４時３０分收盤價跌８９點子。全日在６﹒３７７６至６﹒３６０３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３８點子，報６﹒３６１５。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７６３，較上個交易日跌８４點子。（ｌｃ）

