《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７６０，
較上個交易日４時３０分收盤價跌８９點子。全日在６﹒３７７６至６﹒３６０３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３８點子，報６﹒３６１５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７６３，較上個交易日跌８４點子。（ｌｃ）
18/05/2018 16:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌８９點子，報６﹒３７６０
《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７６０，
較上個交易日４時３０分收盤價跌８９點子。全日在６﹒３７７６至６﹒３６０３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３８點子，報６﹒３６１５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７６３，較上個交易日跌８４點子。（ｌｃ）
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