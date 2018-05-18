《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日不進行公開市場操作，今日亦無逆回購
到期。本周累計淨投放４１００億元人民幣。（ｌｃ）
18/05/2018 09:18
【人行收水】消息稱人行今暫停逆回購，本周凈投放４１００億
《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日不進行公開市場操作，今日亦無逆回購
到期。本周累計淨投放４１００億元人民幣。（ｌｃ）
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