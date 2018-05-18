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18/05/2018 09:52

【人行收水】流動性充裕人行今暫停逆回購，本周淨投放４１００億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，考慮到稅期因素消退，銀行體系流動性總量處
於較高水平，今日不開展公開市場操作，今日亦沒有逆回購到期。本周公開市場凈投放４１００
億元人民幣。（ｌｃ）

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