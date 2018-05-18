【ＦＯＣＵＳ】侵侵「大削逆差夢」料成真，內地流動性恐逆轉

【ＦＯＣＵＳ】侵侵「漫天要價」的談判策略或並非「得啖笑」。外電引述白宮官員透露，

中國已向美國提出削減對美貿易順差約２０００億美元的談判方案。儘管暫時未知數字如何計算

出來，但從特朗普會見習近平特使劉鶴的言詞中可一窺端倪，關鍵字包括「擴大農產品貿易」、

「能源、製造業領域投資合作」。

倘若消息成真，中國即使可暫避貿易戰衝擊，但多年來憑藉貿易順差撐起外匯佔款，從而延

續巨額貨幣發行的模式恐將逆轉，違約頻發的債市已率先反應。下一個是股？是樓？還是匯？留

給當局拆彈的時間將愈來愈逼切。



＊智囊背書：擴大進口顯大國擔當＊



沃頓商學院畢業的特朗普似乎深諳交易心理學。在當地時間周四（１７日）下午會見劉鶴前

對傳媒表示，對會談成功持「懷疑」態度，因為中國多年來「被寵壞」了。

幾乎與此同時，美國眾議院一致通過一項修正案，在針對美國商務部等機構的支出法案中添

加規定，維持對中興的制裁處罰。白宮首席經濟顧問庫德洛另透露，有關中興的討論是重新審議

美國的懲罰措施，而不是徹底免除執法行動。

有中興「達摩克斯之劍」高懸，基金公司ＡＭＰ的投資策略主管Ｓｈａｎｅ Ｏｌｉｖｅｒ

就指，通過向美國提出重大要約，顯示中國正在認真對待談判。而中國商務部國際貿易經濟合作

研究院院長顧學明今日於央媒《經濟日報》撰文稱，「積極主動擴大進口，既是作為世界大國的

責任擔當，也是遵循經濟貿易發展規律而作出的主動選擇」，可謂政治背書。

消息指，中國提出的方案還包括計劃取消對價值約４０億美元的美國農產品（包括水果、堅

果、豬肉、葡萄酒等）的關稅。



＊債市違約高潮未至，人幣或走弱＊



中國商務部上午最新公告，終止對原產於美國進口高粱的雙反調查，或預示中美談判結果正

面。中國如真的在２０２０年前削減對美貿易順差２０００億美元，最大的受益者料是波音公司

和美國能源企業。美國能源資訊局（ＥＩＡ）數據顯示，美國上周原油日均出口量由前周的

１８７﹒７萬桶增至２５６﹒６萬桶，再創新高。

不過，對中國國內而言，流動性被動全面收緊的日子指日可待，違約潮或高潮未至。年初以

來，已有至少１０家公司旗下１８隻債券違約，其中包括富貴鳥、凱迪生態、神霧環保等治理和

信披被認為較佳的上市公司。

市場人士指，內地只有聲名不顯的爛公司才會違約的日子已經終結。坊間更慨嘆，現在要分

辨誰會違約、誰不會違約變得愈來愈困難。

除了企業融資成本上升，內地首套房平均利率已連漲１６個月，未來倘若出現銀行拒絕放貸

的最壞情況，樓市擊鼓傳花的遊戲勢將爆煲。

惠譽最新警告，新興市場債務水平１０年來暴增三倍，儘管本幣債券市場發展，借款人還是

會受到外部借貸成本上升、美元走強和資本流入放緩的困擾。東方匯理則稱，人民幣可能走弱，

因市場預期中國國際收支狀況將惡化，中國主權債殖利率也可能面臨下行壓力。

從此角度看，鶴叔談判成功，未必值得高興！（經濟通通訊社 俞瑾）

