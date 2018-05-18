《經濟通通訊社１８日專訊》新地（０００１６）表示，沙田豪宅新盤「雲端」今日（１８
日）以招標形式售出Ｈｏｕｓｅ Ｓｏｍｍｅｔ ２洋房，實用面積為３７２７平方呎，成交金
額達１﹒６２８億元，呎價為４３６８１元，成交金額及呎價均創項目新高。（ｋｅ）
18/05/2018 15:18
【本港樓市】新地沙田雲端洋房招標，呎價逾４﹒３萬元創新高
《經濟通通訊社１８日專訊》新地（０００１６）表示，沙田豪宅新盤「雲端」今日（１８
日）以招標形式售出Ｈｏｕｓｅ Ｓｏｍｍｅｔ ２洋房，實用面積為３７２７平方呎，成交金
額達１﹒６２８億元，呎價為４３６８１元，成交金額及呎價均創項目新高。（ｋｅ）
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