《牛熊志選－陳其志》阻力位前整固，留意騰訊牛６９８１５

《牛熊志選》上周恆指先高後回，周初慣性沖高最多逼近３１６００點，其後反覆回吐，重

返３１０００點附近爭持。港股「五窮月」過半，整體表現較穩健，依舊維持著２月以來的區間

震盪格局，市場尚未出現能打破悶局的重磅事件，策略上可繼續圍繞１００天線上下做高低位部

署。恆指牛熊證資金流，截至上周四（１７日）的過去５個交易日，恆指牛證累計約６４８９萬

港元資金淨流入，熊證亦累計錄得約２億港元淨流入資金。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛

證街貨主要分布在收回價３０３００點至３０８００點之間，累計相當約４４９８張期指合約。

恆指熊證街貨相對稀疏，收回價３１６００點至３２１００點之間累計相當約３６２５張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒２個波幅點至１５﹒６％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒５

個波幅點至１７﹒９％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升

０﹒２個波幅點至１４﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至

２２﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至２５﹒４％；中移動

（００９４１）的引伸波幅持平於１６﹒５％；平保的引伸波幅下跌１﹒５個波幅點至

２０﹒３％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌２﹒５個波幅點至１９﹒４％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２０﹒８％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌１﹒１個波幅點至２０﹒１％；中石油（００８５７）的引伸波幅持平於２６﹒８％；中海

油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２６﹒３％；Ａ中（０２８２３）的引伸波

幅下跌１﹒５個波幅點至１９﹒８％。

個股方面，期內騰訊認購證及牛證分別錄得約７４５０萬元及３０２０萬元資金淨流入。

認購證方面，目前較多資金留意行使價４５０至４５６元之間的中期價外條款，實際槓桿約９倍

至１２倍；牛證方面，較多投資者留意收回價３８８至４０４元之間的較貼價條款，收回距離約

２％至５％，槓桿約１４倍以上。技術上，騰訊股價上周四受惠季績理想而顯著上揚，沿著５０

天線在阻力位前整固，波幅範圍在４１０至４２５元之間，如看好騰訊，可留意牛證

６９８１５，收回價３８９﹒２元，今年８月初到期，槓桿約１４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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