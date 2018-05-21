《一周攻略－周進略》恒指待突破，炒股不炒市

《一周攻略》經過前周的突破，成功升破了下降軌，恆指在上周承接此番氣勢，先來一個高

開，在３１５００附近水平，看似終於擺脫困局，豈料又是時機未至，周末前，來個低走，最終

又回到３１０００邊緣，未有一下子完全衝開之前的範圍。



＊港股尚未突破重大區間＊



說起來，這樣的要求，可能有點太苛求甚麼的，因為回顧年初至今的移動途徑，１月承接去

年升勢而人人樂觀，平穩向上，高位在３３４８４，２月突然隨外圍的拆倉急跌，低位

２９１２９，這個重大範圍沒有突破，而就算３月份主要的波動範圍，以收市價計，亦是

３００００至３２０００之間，４月則是波幅再收窄一點，撇除４月初，主要範圍來來去去是

３００００至３１０００為主。

如此說來，整固多時，自然是一眾投資者的一廂情願，希望乾脆一點，要麼明顯地升，要麼

明顯地跌，不要拖拉太久。觀乎移動平均線的排列，在長時間的整固後，自然是糾纏不清，容易

被一天半天的急升急跌所升破或跌穿，作不得準，參考價值低，即使一般所謂看排列方向的順序

，例如短期移動平均線與中長期的排位有順序，但以上述格局而言，假突破訊號甚多，要小心分

辨。



＊上落市，使費多，勝算低＊



無論如何，投資者主觀願望，當然是早一天走出困局，早一天可以有新開始，畢竟，真正可

以在上上落落的徘徊震盪中持續賺錢者，說實在不可能多，此舉知易行難，事後孔明自然容易看

到，這個是低位，這個是高位，反覆在這個範圍活動，低買高賣便可，但這是真實活動中不可能

一早得知的。

正因如此，大家把當前的部署中，多出來的槓桿部分都盡量排擠掉，多餘的風險不肯冒，而

既然沒有明顯方向，自然減少了追漲殺跌的誘因，這樣才可以避險在上落市中不斷押注，交易使

費增加，但勝算不升反跌的危險。



＊特朗普刻意讓人猜不透，美聯儲堅持要人看得懂＊



當然，如此格局有其時代背景。先是特朗普上場後，美國對全球各地的政策，都有明顯的變

化，相對於此前八至十年，主要單純看美聯儲的貨幣政策，由量寬到期望管理，由退市到縮表和

加息，都是有跡可尋，但地緣政治的格局，一般投資者甚為被動，尤其特朗普是刻意不明朗讓人

猜不透，明顯有別於美聯儲堅持讓人知道其行動的前提和想法。

如此一來，大家只有被動地，等著新聞的隨機震盪，隨之而起舞，有時起，有時落，潮起潮

落，如無定向風，也是另一番危機，危者，如上所言，被動，而且交易使費高，勝算少，機者，

有部分擅長炒上落或新聞主導消息帶動的突破走勢者，可能合宜，但前者的憂慮，肯定遠大於後

者的喜悅。



＊由上而下選板塊，看好金融與油股＊



正因如此，投資者仍適宜以上落市觀之，只能以板塊調度為主，此港股術語所謂炒股不炒市

也。市無定向，反而個股有本身行業盛衰，也有龍頭龍尾之分，可以把握，這亦是價值投資者如

巴菲特等人的堅持，與其留意經濟學者說的由上而下，倒不如就看個別企業的經營的由下而上。

當然，若勉強為之，也不是沒有可以由上而下的，例如加息受惠的金融銀行類，尤其國際性

的，可以看高一線；又或者受惠地緣政治無日無之的事端，油價看好，油股不差矣。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

