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21/05/2018 09:16

【企業盈喜】雲遊控股（００４８４）料上半年扭虧為盈

　　《經濟通通訊社２１日專訊》雲遊控股（００４８４）發盈喜，預期截至今年六月底止上半
年，錄得純利介乎約２５００萬元（人民幣．下同）至３５００萬元，去年同期則錄得虧損
１７７０萬元。期內，錄得經營溢利利介乎約１５００萬元至２２００萬元，去年同期則錄得經
營虧損１５８０萬元。
　　上半手扭虧為盈，主要由於大數據分析能力方面的投入和不斷深化；持續改善開支管理，優
化公司內部資源分配，提高整體運營效率，以及取得介乎約１０００萬元至１３００萬元的投資
收益。
　　公司預期將於今年八月底前公布中期業績。（ｔｔ）

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