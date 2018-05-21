【企業盈喜】雲遊控股（００４８４）料上半年扭虧為盈

《經濟通通訊社２１日專訊》雲遊控股（００４８４）發盈喜，預期截至今年六月底止上半

年，錄得純利介乎約２５００萬元（人民幣．下同）至３５００萬元，去年同期則錄得虧損

１７７０萬元。期內，錄得經營溢利利介乎約１５００萬元至２２００萬元，去年同期則錄得經

營虧損１５８０萬元。

上半手扭虧為盈，主要由於大數據分析能力方面的投入和不斷深化；持續改善開支管理，優

化公司內部資源分配，提高整體運營效率，以及取得介乎約１０００萬元至１３００萬元的投資

收益。

公司預期將於今年八月底前公布中期業績。（ｔｔ）

