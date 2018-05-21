《經濟通通訊社２１日專訊》韓聯社引述南韓政府消息人士稱，兩名北韓人周六（１９日）
向南韓投誠，當中一人為北韓軍官。
據悉，南韓軍方在朝韓海域分界線附近發現兩人，他們表示希望歸順南韓。（ｍｎ）
21/05/2018 08:55
【朝鮮局勢】兩名北韓人向南韓投誠
《經濟通通訊社２１日專訊》韓聯社引述南韓政府消息人士稱，兩名北韓人周六（１９日）
向南韓投誠，當中一人為北韓軍官。
據悉，南韓軍方在朝韓海域分界線附近發現兩人，他們表示希望歸順南韓。（ｍｎ）
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