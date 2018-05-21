《經濟通通訊社２１日專訊》蘇格蘭首席部長施雅晴表示，當英國政府在退歐問題的立場更
加明確之後，將考慮再次就蘇格蘭獨立進行投票。
施雅晴還指，她所在的蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）不會阻止就脫歐最終協議再次進行公投，但
擔心會出現２０１６年時的情況，即英國不同地區出現相反的投票結果。（ｍｎ）
21/05/2018 10:57
【英倫新政】蘇格蘭首席部長：待英脫歐明朗後或考慮再次獨立公投
《經濟通通訊社２１日專訊》蘇格蘭首席部長施雅晴表示，當英國政府在退歐問題的立場更
加明確之後，將考慮再次就蘇格蘭獨立進行投票。
施雅晴還指，她所在的蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）不會阻止就脫歐最終協議再次進行公投，但
擔心會出現２０１６年時的情況，即英國不同地區出現相反的投票結果。（ｍｎ）
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