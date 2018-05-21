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即市新聞

21/05/2018 13:09

【油市博奕】英國石油：油價突破８０美元或引來油市採取降溫措施

　　《經濟通通訊社２１日專訊》英國石油（ＢＰ）行政總裁Ｂｏｂ　Ｄｕｄｌｅｙ預計，在油
價升破８０美元後，將有大批美國頁岩油進入市場，同時油組可能重新恢復供應以為油市降溫。
　　美國決定退出伊朗核協議並恢復對伊制裁，加上委內瑞拉石油產量直線下落，支持油價升至
２０１４年以來最高位。但Ｄｕｄｌｅｙ預計，由於頁岩油產量飆升，加上油組將增加產量，相
信油價將回落至５０至６５美元。
　　Ｄｕｄｌｅｙ稱，美國退出伊核協議明顯為油市帶來了很多不確定性，而油價長時間維持在
８０美元以上是不健康的。（ｍｎ）

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