【油市博奕】英國石油：油價突破８０美元或引來油市採取降溫措施

《經濟通通訊社２１日專訊》英國石油（ＢＰ）行政總裁Ｂｏｂ Ｄｕｄｌｅｙ預計，在油

價升破８０美元後，將有大批美國頁岩油進入市場，同時油組可能重新恢復供應以為油市降溫。

美國決定退出伊朗核協議並恢復對伊制裁，加上委內瑞拉石油產量直線下落，支持油價升至

２０１４年以來最高位。但Ｄｕｄｌｅｙ預計，由於頁岩油產量飆升，加上油組將增加產量，相

信油價將回落至５０至６５美元。

Ｄｕｄｌｅｙ稱，美國退出伊核協議明顯為油市帶來了很多不確定性，而油價長時間維持在

８０美元以上是不健康的。（ｍｎ）

