【貿易停戰】美元指數升至５個月新高，英鎊跌至年內新低

《經濟通通訊社２１日專訊》美元今日升至５個月新高，因此前美國財長努欽宣布中美停止

貿易戰後，美元指數升至９４上方，為２０１７年１２月底以來首見。

美元自４月１７日展開升勢以來，至今已上漲超過５％，為２０１５年底以來最大漲幅。

英鎊兌美元跌至５個月低位，因美元大漲，以及投資者等待新經濟數據出爐以評估英倫銀行

今年是否會加息。

英鎊兌美元現跌０﹒５％至１﹒３４０９美元，觸及１２月２８日以來最低水平。（ｍｎ）

