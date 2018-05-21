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21/05/2018 16:52

《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰停火，台股升１３５點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升１３５﹒３６點，收１０９６６﹒２點，成交金額為新
台幣１２５２﹒３３億元。
　　中美貿易戰達成停火共識，刺激台股走揚。電子三雄今日齊升，其中台積電盤中最高更來到
新台幣２３０元，終場升近２﹒５％。鴻海及大立光則在平盤之上小幅震盪整理，鴻海終場站上
新台幣８５元整數關卡，大立光則在新台幣４０００至４１００元之間盤整。今日權值股多頭表
現強勁，穩懋升近４﹒５％，可成及潤泰全升超過４％，亞德客－ＫＹ、宏碁及台達電升超過
３％。國巨尾盤衝上漲停，站穩新台幣９００元大關，帶動信昌電、大毅及華新科同步漲停。光
學股今日受先進光及玉晶光同步漲停帶動，聯一光、新鉅科、華晶科、揚明光、今國光及佳凌等
升超過１％。塑化股繼續由二線廠表現，台達化、昭輝、聯成、大洋、三芳、台苯及恆大等也收
紅。金融股方面，富邦金、國泰金、元大金、兆豐金今日勁揚，類指衝破逾１０年高點。
　　目前國際股市相對穩定，台股短多格局仍審慎樂觀。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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